Oggi Atalanta-Fiorentina: all'andata Ilicic e Chiesa protagonisti, le pagelle

© foto di Giacomo Morini

Ci siamo. Stasera la Coppa Italia conoscerà la seconda finalista, che arriverà dal match tra Atalanta e Fiorentina. Il 3-3 dell'andata allo stadio Franchi mette la Dea in posizione di vantaggio rispetto alla formazione viola che, nel frattempo, ha salutato Stefano Pioli per ripartire con Vincenzo Montella. " "Le pagelle della Fiorentina - Lafont croce e delizia, Chiesa super" , è il titolo che proponeva Tuttomercatoweb.com qualche minuto dopo la fine del match. In tanti calciatori viola hanno lasciato il campo con un 5 in pagella, come i vari Edimilson, Hugo e appunto Lafont. Bene Muriel così come Federico Chiesa. " "Ilicic sontuoso. Palomino errore decisivo" , fu invece il titolo sulle pagelle dei bergamaschi sottolineando l'ottima prestazione dello sloveno contro la sua ex squadra. Zapata, protagonista con la Dea in campionato, rimediò appena un 5,5.