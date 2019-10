Oggi attesa la sentenza UEFA per i saluti fascisti in Lazio-Rennes

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giornata di verdetti per la Lazio. Per oggi è infatti attesa la sentenza UEFA in merito ai presunti saluti fascisti in Curva Nord in occasione del match di Europa League contro il Rennes dello scorso 3 ottobre. La Lazio ha presentato la sua memoria difensiva nel tentativo di evitare la chiusura dell'Olimpico per il match contro il Celtic: al centro delle carte del club biancoceleste i documenti sul lavoro di identificazione dei colpevoli.