Oggi Bonucci fa 400 con la Juve. E' il bianconero più presente degli ultimi dieci anni

Non c'è solo Gianluigi Buffon che con la presenza nel derby contro il Torino mette in cascina un traguardo importante come le 648 presenze in Serie A. Oggi, infatti, Leonardo Bonucci gioca la sua partita numero 400 con la maglia della Juventus in tutte le competizioni. Negli ultimi 10 anni è il giocatore ad aver disputato più in bianconero. A riportare la statistica è OPTA.