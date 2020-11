Oggi Iachini parla da allenatore della Fiorentina. Da domani forse no

Ore concitate quelle trascorse freneticamente nell'ultima settimana della Fiorentina. A partire dalla clamorosamente deludente sconfitta di Roma, non per gli zero punti quanto per gli zero tiri, si è innescata l'ennesima spirale di malcontento nei confronti dell'allenatore Beppe Iachini, alimentata dai mezzi d'informazione e deflagrata in una decisione che potrebbe andare anche al di là della partita di Parma definita come ultima spiaggia per l'attuale tecnico. Oggi parlerà in conferenza stampa presentando la sfida, per quella che rischia di essere seriamente l'ultima volta. Sul cappellino di Iachini, infatti, pende l'ombra di Cesare Prandelli, che nelle scorse ore ha superato Vincenzo Montella - soluzione già sotto contratto, questione di pragmatismo - nella corsa a candidato principe per la sua successione. La sensazione è che neanche una vittoria potrebbe bastare a salvare il posto di Iachini, e che la dirigenza viola stia già studiando le mosse per il futuro. Che però porta al passato, come spesso capita percorrendo il sempre sottilissimo filo dell'amarcord.