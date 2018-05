Oggi il Buffon Day: alle 11:30 l'attesa conferenza stampa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi, alle 11:30, si terrà la conferenza stampa di Gianluigi Buffon dall'Allianz Stadium di Torino. C'è grande attesa per quello che dirà il portiere della Juventus che sarà accompagnato da Andrea Agnelli. Tuttomercatoweb.com la seguirà live per scoprire quella che sarà la decisione sul futuro del portiere bianconero. Nel corso della mattinata e per tutta la giornata, speciali, interviste e approfondimenti, sulla carriera e successivamente per capire i perché e i percorsi della decisione che prenderà Buffon.