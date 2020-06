Oggi il calendario di A: anticipi e posticipi fino alla quartultima. Poi dipende dalla classifica

Nella giornata di oggi, spiega La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, saranno resi noti anche anticipi e posticipi fino alla quartultima giornata. Non oltre, perché le ultime tre sono soggette alla contemporaneità per le squadre in lotta per gli stessi obiettivi e dovranno essere articolate più avanti.