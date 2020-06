Oggi il calendario di A: nessuna gara diurna a Napoli e Lecce. Al massimo due per squadra

vedi letture

Tuttosport oggi in edicola torna sulla questione orari del campionato di Serie A e ricorda che saranno circa dieci le gare che si giocheranno di pomeriggio e tutte nei turni del fine settimana. Nessuna a Napoli e Lecce, nessuna squadra giocherà più di due partite in diurna, non ci saranno partite di giorno nel primo fine settimana di gare e neanche in quelle conclusivo quando le partite verranno spalmate in serale fra sabato 1 e domenica 2 agosto.