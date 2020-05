Oggi il Consiglio FIGC: in ballo la ripresa di tutto il calcio. Dilettanti verso lo stop

Oggi è previsto il Consiglio della FIGC che sarà chiamato a disegnare le linee guida per la ripresa dei campionati di Serie A, B e C dopo l'ok agli allenamenti collettivi arrivato ieri definito "determinante" da parte del presidente Gravina. Per la A la ripartenza è prevista tra il 13 e il 20 di giugno. In B non c'è la stessa fretta perché i termini europei non riguardano il campionato cadetto, con tanti club che tra l'altro spingono per potersi giocare le proprie chance di permanenza o di promozione. Per quanto riguarda la Lega Pro, pare molto difficile che venga accolta la possibilità di arrivare al blocco delle retrocessioni e al calcolo delle quarte classificati in base a un meccanismo aritmetico. Più facile che si arrivi a giocare le promozioni tramite dei play off. Il calcio dilettanti invece potrebbe essere ufficialmente bloccato fino alla prossima stagione. A riportarlo è Tuttosport.