Oggi il Sensi-Day. Poi inizierà il mercato del Sassuolo: pronti i primi colpi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Sassuolo, ancora una volta, è uno dei grandi protagonisti del mercato. Neroverdi in prima fila per gli affari con Juventus e Inter ma non mancano le trattative anche con Roma, Milan e Napoli. La giornata odierna, se tutto andrà come deve andare, sarà ricordata come il Sensi-day: il centrocampista classe '95 è infatti destinato a lasciare il Sassuolo dopo 3 anni per firmare con l'Inter. Il piccolo intoppo dovuto al rifiuto del baby Edoardo Vergani sembra esser stato superato: il baby attaccante vuole libertà di scelta, ha detto di no al Sassuolo e andrà probabilmente alla Roma (su di lui c'è anche la Fiorentina). Adorante, altro giovane centravanti, non convince: lo 'sblocca-Sensi', salvo colpi di scena, sarà Andrew Gravillon. Il difensore classe '98 è stato seguito in più occasioni dalla dirigenza neroverde nel corso dell'ultima annata a Pescara. Su di lui tanti club della nostra Serie A e anche club stranieri ma il Sassuolo, anche grazie ai buoni uffici con la dirigenza interista, sembra aver vinto la concorrenza. Da definire gli ultimi dettagli ma la strada sembra essere ormai spianata.



ANCORA CESSIONI Il Sassuolo incasserà circa 30 milioni di euro dalla cessione di Stefano Sensi: pagato 5 milioni di euro, i neroverdi iscriveranno a bilancio un'altra importante plusvalenza: 5 milioni per il prestito e altri 25 fra un anno per il riscatto. Altri 16 milioni dovrebbero invece arrivare dalla Juventus per Merih Demiral, uno dei più chiacchierati. Il centrale turco dovrebbe partire in ritiro con Maurizio Sarri, per poter essere valutato dal nuovo allenatore bianconero ma, l'eventuale arrivo di de Ligt, farebbe scivolare Merih, almeno inizialmente, a ruolo di comparsa: il difensore partirebbe alle spalle di Chiellini, Bonucci, de Ligt e Rugani e la speranza in casa neroverde è quella di poter avere il centrale turco in prestito per anno. Gravillon infatti, almeno per il momento, andrà a rimpiazzare Mauricio Lemos, non riscattato e rispedito al Las Palmas. Trattative con la Roma anche per Davide Frattesi: i giallorossi possono riportarlo a Trigoria grazie alla clausola di recompra per 12 milioni. Attesi sviluppi.



LA NUOVA OSSATURA In attesa di conoscere la risposta di Kevin Prince Boateng (ieri Edoardo Crnjar, agente del Boa, è stato nella sede del Sassuolo e ha incontrato Giovanni Rossi, direttore sportivo del Sassuolo), il club neroverde continua a guardarsi attorno. I nomi in attacco non mancano. Le piste più concrete, in questo momento, sembrano essere due: Ciccio Caputo e Giovanni Simeone. Buoni i rapporti con l'Empoli: in Toscana potrebbero finire almeno un paio di contropartite fra Federico Ricci, Filippo Bandinelli e Cristian Dell'Orco. A centrocampo contatti per Alexandru Cicaldau, centrocampista dai piedi buoni che sta sorprendendo con la sua Romania Under 21 agli Europei (Rossi ha incontrato l'agente Chiodi dopo la sfida con la Francia). Pronta dunque una nuova ossatura per la formazione di mister De Zerbi: Gravillon in difesa, Cicaldau a centrocampo e Caputo in attacco. Aumentano le temperature, si scalda anche il mercato del Sassuolo.