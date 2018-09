Oggi il verdetto UEFA su CR7. La Juve si aspetta un turno di stop

© foto di Imago/Image Sport

La concomitanza degli eventi - sottolinea La Gazzetta dello Sport - fa sorridere e ha il retrogusto amaro della beffa. Lo stesso giorno (oggi) in cui si pronuncerà sul numero delle giornate di squalifica di Cristiano Ronaldo, espulso a Valencia nel debutto in Champions con la Juventus, l'Uefa approverà l’introduzione della Var nel torneo europeo per il 2019-20. Una giornata di squalifica è quello che si attendono il giocatore e la Juventus, ed è anche l’epilogo più plausibile. La Uefa è consapevole che l’arbitro ha esagerato con il giocatore bianconero, però il regolamento prevede un turno automatico per rosso diretto, che può essere aumentato fino a 3 per condotta violenta. Tutto fa supporre che non ci sarà un inasprimento della pena, a meno che Brych non abbia inserito nel referto un'accusa circostanziata nei confronti di Ronaldo. Solo questo potrebbe giustificare più di una giornata.