Oggi Inter-Parma, avanza Perisic al posto di Lukaku. E Conte fa un assist a Eriksen

Per la prima volta, dalla scorsa stagione a oggi, Antonio Conte si trova a dover fare a meno contemporaneamente sia di Lukaku sia di Sanchez. Chi dunque vicino a Lautaro in Inter-Parma? Pinamonti deve ancora "mangiare pane duro", per dirla con le parole di Conte. Ecco perché l’opzione numero uno si chiama Ivan Perisic. "Ha fatto già l’attaccante sia con noi lo scorso precampionato sia in nazionale", ancora l’allenatore. Di più: Perisic potrebbe fare il pendolo con la posizione di trequartista, trasformando il 3-4-1-2 in 3-4-2-1. Perché da quelle parti ci sarà anche Christian Eriksen, all’ennesima occasione da titolare. "Chiedete a Conte perché non gioco", ha detto in nazionale. In realtà le chance non sono mancate, l’affidabilità va conquistata.

