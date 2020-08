Oggi Juve-Lione, Dybala resta un'incognita: verso la panchina, ma si deciderà all'ultimo

vedi letture

Paulo Dybala resta la più grande incognita in vista della sfida di questa sera tra Juventus e Olympique Lione. La classe dell'argentino, che nella rifinitura di ieri si è allenato a parte , è essenziale per i bianconeri, ma non si vuole rischiare di perderlo in vista delle 'final 8' di Lisbona.

Proprio per questo motivo, come scrive stamane il Corriere dello Sport, la scelta sarà fatta soltanto poco prima del fischio d'inizio del match. Si deciderà all'ultimo, con la Joya che al momento dovrebbe partire dalla panchina.