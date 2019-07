Oggi Juventus-Inter a Nanchino: CR7 titolare. Perisic farà la punta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quest'oggi alle 13.30 andrà in scena il primo derby d'Italia della stagione. A Nanchino la nuova Juventus di Sarri e la nuova Inter di Conte si sfideranno all'interno dell'International Champions Cup, anche se per forza di cose le formazioni (e più in generale le rose) non potranno essere quelle che si presenteranno ai blocchi di partenza fra un mese. Soprattutto in casa nerazzurra mancano ancora tanti giocatori attesi dal mercato, con l'attacco che continua ad avere massima priorità. Nella Juve invece si potrà già intravedere una parvenza di 11 titolare, anche se per un giudizio sul gioco servirà aspettare ancora. Queste le probabili formazioni della sfida:

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, De Sciglio; Emre Can, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo

Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Dalbert; Perisic, Esposito