Oggi l'Italia si recherà sotto Ponte Morandi per commemorare le vittime

Fonte: Figc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo i forfait di ieri di Danilo D’Ambrosio, Alessio Romagnoli e Patrick Cutrone, anche Simone Zaza lascia il ritiro della Nazionale: l’attaccante del Torino è stato sottoposto in mattinata ad accertamenti strumentali e, appurata l’indisponibilità per le gare con Ucraina e Polonia, farà ritorno al club di appartenenza per le cure del caso.

Questa mattina gli Azzurri sosterranno l’ultima seduta di allenamento a Coverciano e nel pomeriggio raggiungeranno Genova alla vigilia dell’amichevole con l’Ucraina. All’arrivo nel capoluogo ligure, la Nazionale si recherà sotto Ponte Morandi per onorare la memoria delle 43 vittime della tragedia che lo scorso 14 agosto ha colpito al cuore la città e la visita nel luogo del crollo è solo la prima di una serie di iniziative decise in sinergia con l’amministrazione comunale e la Regione. In occasione del Walk around gli Azzurri saluteranno un centinaio di ragazzi sfollati, mentre il Ct Roberto Mancini incontrerà in forma privata i figli delle vittime, ai quali è stata destinata dalla FIGC una borsa di studio triennale.