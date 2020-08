Oggi la finale, poi il confronto Conte-Zhang: l'esito del faccia a faccia non è scontato

vedi letture

Oggi la finale di Europa League, domani il confronto con Steven Zhang. È questo il calendario di Antonio Conte, che ieri in conferenza stmapa ha raccontato di godersi il presente ma un pensierino al futuro dovrà pur farlo. E l'esito dell'incontro col presidente dell'Inter, scrive il Corriere dello Sport, è tutt'altro che scontato.

Conferma più probabile, addio da non escludere. Considerati contratti e stipendi, andare avanti conviene a tutti. Conte, però, si presenterà con una serie di richieste molto chiare, dal mercato alla gestione della società nei rapporti istituzionali: con l'Europa League in tasca, avrebbe più forza contrattuale, ma non è comunque detto che il numero uno lo accontenti in tutto e per tutto. Soprattutto, ribadirà come quello sfogo di Bergamo non sia accettabile per una società come l'Inter. Sullo sfondo, il profilo di Allegri, nome forte in caso di clamorosa separazione.