© foto di Insidefoto/Image Sport

Analizzando il successo della Roma (2-1) sul Milan, La Gazzetta dello Sport sottolinea come - a differenza dei rossonei - la squadra di Fonseca sia riuscita a segnare il secondo gol dopo pochi minuti dal pareggio grazie ad una frustata d’orgoglio che il Milan non ha mai avuto. Non c’è più - si legge - la squadra che, a inizio campionato, pressava e attaccava sempre, al limite dell’incoscienza. Se è passata dai 10 gol segnati nelle prime quattro partite ai 2 nelle quattro successive qualcosa è accaduto. Diverte meno, ma subisce meno. La vittoria di Bologna allo scadere, con epica sofferenza all’italiana in dieci, ha illuminato Fonseca come San Paolo sulla via di Damasco. Oggi la Roma è più saggia, attende e spende al momento giusto la qualità delle stelle. La Roma ce le ha. Gigantesco Dzeko; a tratti incontenibile Zaniolo. Hanno segnato loro. Ma evidenziano anche il miglior Pastore romano, Smalling che ormai è una colonna e il mediano Mancini, una scoperta. Fonseca è a un solo punto dalla soglia Champions.