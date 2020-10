Oggi Napoli-AZ, i convocati di Gattuso: torna Insigne, sempre out Elmas e Zielinski

Sono 21 i calciatori convocati da Gattuso per Napol-AZ Alkmaar, esordio stagionale degli azzurri in Europa League, in programma oggi alle 18,55. Torna a disposizione Insigne, out i positivi Zielinski ed Elmas.

Portieri: Ospina, Meret, Contini.

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui.

Centrocampisti: Demme, Lobotka, Fabian Ruiz, Bakayoko.

Attaccanti: Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne.