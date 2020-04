Oggi riunione del Comitato esecutivo dell'UEFA a Nyon: l'obiettivo è far ripartire il calcio

vedi letture

Dopo la riunione di martedì, in videoconferenza, con tutte le 55 federazioni affiliate, e l'incontro sempre a distanza tenutosi ieri con i rappresentanti di alcune Leghe e dell'ECA, la UEFA riunirà oggi il comitato esecutivo per decidere il futuro delle varie competizioni nazionali ed internazionali, interrotte a causa della pandemia di coronavirus. Nel meeting, che si terrà a Nyon, si ribadirà la necessità di disputare tutte le partite in calendario. Per quelle federazioni che hanno già deciso di annullare i rispettivi campionati (come il Belgio, ma anche come l'Olanda, seppur non in modo ufficiale), invece, verranno studiate alcune soluzioni per stabilire i criteri partecipazione alle prossime competizioni europee.

Il piano - L'obiettivo, quello che maggiormente interessa, è che vengano assegnate la Champions League e l'Europa League 2019-20. I campionati dovrebbero chiudersi entro la fine di luglio, anche con delle variazioni rispetto ai format originali (introducendo, per esempio, play-off e play-out), mentre le coppe potrebbero disputarsi nel mese di agosto. All'ordine del giorno potrebbe essere discusso anche l'abbandono temporaneo del VAR.