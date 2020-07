Oggi scade la clausola di Lautaro Martinez. Barça avvisato, l'Inter intanto lavora al rinnovo

Ultime ore disponibili, poi il Barcellona dovrà fare un passo indietro. O meglio, l'Inter avrà in mano al 100% il destino di Lautaro Martinez. La giornata di oggi, martedì 7 luglio, è infatti l'ultima buona per poter pagare la clausola da 111 milioni di euro presente sul cartellino del Toro. Da domani questa clausola si disattiverà in automatico e l'Inter potrà decidere in totale autonomia cosa fare col giocatore. Il fatto che il cartellino col prezzo di 111 milioni venga tolto non significa che il Barcellona è automaticamente fuori dai giochi: i blaugrana, volendo, hanno ancora tempo, modo e voglia per provare a convincere l'Inter. Ma appunto adesso l'Inter dovrà essere convinta e potrà decidere senza condizionamenti di sorta. E magari anche il giocatore potrà piano piano ritrovare quella serenità che nella prima parte di stagione lo aveva portato a livelli "da Barça".

Intanto si lavora al rinnovo - Contestualmente alla scadenza della clausola, l'Inter ha deciso di riprendere i lavori e le trattative per il rinnovo. Normale, dopo un periodo così intasato dalle voci di mercato. A certe cifre poi. Ovviamente dovrà esserci un adeguamento salariale, possibile che si raddoppino i circa 2,5 milioni attualmente percepiti per arrivare ad oltre 5 con i bonus. Ma ancora resta da capire quale sarà il pensiero dello stesso argentino, inevitabilmente tentato nelle scorse settimane dall'idea di giocare al fianco del connazionale Leo Messi.