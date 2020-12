Ok all'aumento di capitale e a gennaio sul mercato la Roma punta l’usato sicuro

Ieri è andata in scena l’assemblea degli azionisti che ha varato l'incremento dell’aumento di capitale da 150 a 210 milioni di euro per la Roma. I Friedkin dunque mettono mani al portafoglio per alleggerire i conti sempre più in rosso del club. Una situazione che chiaramente si riflette a stretto giro di posta anche sulla prossima finestra di mercato che partirà il 4 gennaio. Fonseca con la proprietà ha già parlato e la speranza è che si possano fare almeno un paio di colpi: un terzino destro e un esterno d’attacco che sostituisca l’ormai partito Kluivert. Per ogni entrata dovrà comunque corrispondere un’uscita perché resta fondamentale il pareggio di bilancio anche nelle operazioni di mercato visto che la Roma è finita sotto la lente d’ingrandimento della Consob, la quale ha richiesto che la società giallorossa invii un report mensile sulla propria situazione finanziaria.

Insomma, l’inserimento nella ‘watching list’ della Borsa non dà ai Friedkin grandi margini di manovra e per questo l’idea per il mercato di gennaio è puntare su un ‘usato sicuro’. Già ad ottobre si provò a portare El Shaarawy di nuovo a Roma e un altro tentativo verrà fatto tra un mese con il calciatore che continua ad allenarsi da solo a Dubai visto il blocco dei campionati in Cina. L’operazione, per chiudersi, dovrà essere in prestito, possibilmente secco senza diritti o obblighi di riscatto perché comunque sul giocatore c’è una grande incognita legata alla condizione atletica visto che le uniche partite giocate sono quelle con la Nazionale. L’altro nome, invece, che circola in orbita Roma è quello di Rudiger, giocatore in rotta con il Chelsea e che anche lui a ottobre poteva tornare con tanto di intermediazione di Francesco Totti. La sua duttilità sarebbe preziosa a Fonseca che potrebbe schierarlo nella difesa a 3, a 4 e all’occorrenza anche come esterno destro. Insomma, Tiago Pinto avrà già il suo bel lavoro appena arrivato nella Capitale perché in concomitanza con il mercato dovrà anche ridiscutere alcuni contratti: su tutti quelli di Pellegrini e Zaniolo.