Ok la risposta è giusta: Lautaro Martinez scaccia le critiche e si riprende l'Inter

Nel bel mezzo di tutte le chiacchiere di mercato e di qualche critica aspra arrivata dopo l'eliminazione in Coppa Italia, Lautaro si è ripreso il campo e i riflettori in coppia con il solito Lukaku trascinando l'Inter alla vittoria contro la Sampdoria. La risposta che i nerazzurri si aspettavano è arrivata e il rilancio in chiave mercato è stato sganciato direttamente da Marotta: "Non ha mai mostrato l'intenzione di andarsene", con buona pace del Barcellona. Almeno fino alla prossima puntata della telenovela. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.