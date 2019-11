© foto di Federico Gaetano

Ai microfoni di Udinese TV Stefano Okaka parla del successo contro il Genoa: "Segnare o fare assist per me è la stessa cosa, l'importante è aiutare la squadra a vincere le partite. Nell'ultima settimana siamo stati sulle montagne russe ma oggi siamo venuti qua per metterci il cuore e per fare una partita di personalità, bravi tutti. Ora abbiamo 13 punti, stiamo facendo una grande stagione e siamo vicini alle zone alte della classifica, dobbiamo continuare così. Parlare tra di noi serve ma, quando hai più esperienza degli altri, allora devi mettere qualcosa di più in campo. Mister Gotti ci ha dato tranquillità in un momento difficile, voglio ringraziare tutti quelli che ci aiutano ogni giorno, so quanto la gente creda in questa squadra e voglio dedicare un ringraziamento speciale al Presidente perché so che ci è sempre molto vicino. Sappiamo che il campionato ha ancora 27 partite, quelle dell'ultima settimana sono cose che possono capitare ma abbiamo ancora tutto il tempo per rimontare. Ora daremo subito battaglia per poter portare a casa dei buoni risultati anche tra le mura amiche".