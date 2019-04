Okaka jolly salvezza: due prestazioni superbe e quattro punti

Una settimana fa sembravano addentarsi nuvole nere sul prosieguo del campionato dell'Udinese. La sfida contro il Genoa sembrava viatico necessario per la salvezza, steccare quella sarebbe stata un grosso problema, al di là di un Empoli con un calendario molto complicato. L'intuizione di Tudor, tornato a Udine dopo un anno dal flop, è stata quella di inserire Okaka al centro di un attacco con De Paul e Pussetto, trovando il gol subito e poi amministrando, fino al 2-0 finale. Non solo attaccante di posizione, centravanti in grado di alzare il ritmo e strappare di forza.

Oggi, invece, poteva sembrare quasi una missione impossibile per l'Udinese, visto che il Milan aveva fame dopo il derby perso e la sconfitta rocambolesca contro la Sampdoria. L'1-0 di Piatek, anche casuale visto il primo tempo abbastanza equilibrato, sembrava andare in questa direzione. Altro giro, altra intuizione: dentro Okaka, bravo a spaccare il match in due tronconi, con Lasagna: due centravanti fisici, Pussetto da quinto di centrocampo e De Paul mezz'ala offensiva. Per poco il croato non si portava a casa altri tre punti: Okaka sembra il jolly, pescato dal mazzo del Watford, per una salvezza (quasi agevole). Intanto sono quattro punti per Tudor, non certo banali.