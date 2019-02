© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Okaka è tornato in questo gennaio in Italia, all'Udinese, ma il rientro poteva consumarsi prima. Come rivelato dallo stesso attaccante di origini nigeriane a La Gazzetta dello Sport, infatti, poteva vestirsi del granata del Torino già l'anno scorso: "Ci son stato molto vicino. Con Mazzarri al Watford è nato un bel rapporto. Io chiedo rispetto. Lui è umile, vero, diretto, ti consiglia, è comprensivo, fa quel che un calciatore desidera. In un mondo come questo è bello avere dei buoni rapporti. Nicola? Una buona persona, umile, con voglia di migliorare. Cassano? È un fratello. Lui a Parma ha messo la faccia per me, e questo non lo dimentico".