Okaka ripaga Tudor e sblocca Udinese-Genoa. 1-0, contropiede letale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Okaka ripaga subito la fiducia di Igor Tudor: dopo tre minuti il centravanti porta in vantaggio l'Udinese, sbloccando la gara contro il Genoa. Contropiede magistrale dei friulani, lanciato da Pussetto, con la collaborazione dello stesso Okaka, di De Paul e di Fofana. Quest'ultimo, in area, scarica al centro per l'ex Roma che da due passi trafigge Radu. Udinese 1, Genoa 0: a segno Okaka.