© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Udinese passa in vantaggio grazie a Stefano Okaka. L'attaccante dei friulani svetta su Obiang e batte Consigli sugli sviluppi di un angolo battuto dalla sinistra. L'assist per il numero sette bianconero è firmato da Mandragora, che aveva ricevuto da De Paul. Qualche protesta del Sassuolo per un blocco di Becao ai danni di un avversario, giudicato però ininfluente.