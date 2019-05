Okaka segna, Musso blinda. L'Udinese spera ancora, 3-1 a Frosinone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vittoria netta e di fondamentale importanza nella corsa alla salvezza per l'Udinese. La squadra di Igor Tudor passa allo Stirpe, un successo maturato interamente nella prima frazione, chiusa sul 3-0 grazie alla doppietta - la prima in Serie A - di Okaka e al gol di Samir. Inutile la rete della bandiera firmata da Dionisi nella ripresa. Con questi tre punti, i friulani superano il Genoa in classifica e agganciano momentaneamente il Bologna a quota 37 punti.

Sprint nel finale - Parte forte la squadra di casa, che prova a spingere sull'acceleratore per sbloccare subito il punteggio. Alla prima occasione, però, passa l'Udinese: Okaka sradica letteralmente la palla dai piedi di Valzania e si invola tutto solo verso l'area avversaria. L'attaccante ospite affronta tutta la difesa ciociara, poi scarica un diagonale di destro che trova la leggera e decisiva deviazione di Ariaudo. Il Frosinone reagisce con Ciano, che ci prova due volte nell'arco di dieci secondi, ma Musso è attento e respinge la minaccia. I bianconeri controllano senza troppa difficoltà e nel finale di frazione ipotecano la vittoria, grazie a due grandi giocate di De Paul. Il numero 10 prima pennella su punizione, premiando l'inserimento di Samir, poi mette Lasagna davanti a Bardi; l'attaccante azzurro, con grande altruismo, serve Okaka, che deve solo appoggiare in rete. .

Totale controllo - L'uno-due subito negli ultimi cinque minuti del primo tempo ha un effetto devastante sul Frosinone. La squadra di Baroni prova a rimettersi in carreggiata, ma la manovra non è fluida e la porta di Musso non corre particolari rischi, tranne su una conclusione di Pinamonti intorno all'ora di gioco. Dall'altra parte, De Paul prova in tutti i modi a segnare; l'occasione più grossa, però, capita a Lasagna, che spara alto dopo l'uscita coraggiosa di Bardi su Stryger.

Musso insuperabile... o quasi - I laziali vorrebbero rendere meno pesante il passivo e cercano con insistenza il gol della bandiera. Paganini colpisce a botta sicura da due passi, Musso è ancora straordinario, stavolta con i piedi. Pinamonti e soci continuano comunque ad attaccare e trovano il meritato gol della bandiera con lo stacco imperioso di Dionisi, che beffa Musso grazie anche a un rimbalzo beffardo del terreno.