Okaka: "Udine meglio di Londra. Voglio diventare un simbolo qui"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante dell'Udinese Stefano Okaka ha parlato alla Gazzetta dello Sport soffermandosi sulla sua seconda esperienza all'Udinese dopo i 6 mesi dello scorso anno: "Al Watford era finito il ciclo, Pozzo ha aperto al mio ritorno e per fortuna non avevo ancora disdetto la casa. Il Besiktas? Avevo quasi detto sì, il contratto era vantaggioso. E Udine è meglio di Londra".

Chiusura col futuro, con Okaka che sembra avere le idee piuttosto chiare: "Vorrei diventare un simbolo. Giocare in questa città e in questo club è un onore".