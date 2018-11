Ola Aina ha convinto il Torino: si lavora già al riscatto dal Chelsea

La Juventus è pronta a mettere sul piatto una super offerta per convincere Aaron Ramsey, centrocampista in scadenza con l'Arsenal. Secondo indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, e riportate dal Mirror, i bianconeri sarebbero infatti intenzionati a offrire al giocatore un ingaggio...

Dall'Inghilterra: maxi offerta della Juve per Ramsey, bianconeri in pole

Le pagelle di Immobile - In azzurro si trasforma. In negativo

Le pagelle di Chiellini: 100 presenze e non sentirle. Implacabile

Torino, nome nuovo per la mediana: piace Nakamba

Italia, Pellegrini out con gli Stati Uniti: nel pomeriggio lascia il ritiro

Inter, Gabigol non tornerà. Il club vuole limitare i danni

Napoli, c'è ottimismo per i rinnovi di Hysaj e Zielinski

Juventus, tutti pazzi per Kean: cinque club di A sull'attaccante

Frosinone, Pinamonti: "Lottare fino all'ultima giornata per salvarsi"

Inter, Vrsaljko sostituito al 27' in Nazionale: problemi fisici per lui?

Atalanta, Percassi: "Per Laxalt ci abbiamo provato ma costava troppo"

Italia, Biraghi: "Felice di far parte del gruppo azzurro"

Dall'Inghilterra: maxi offerta della Juve per Ramsey, bianconeri in pole

Ct Croazia: "Vrsaljko? Dolore alla gamba, ma non sembra grave"

Ola Aina ha convinto il Torino. Come riporta La Gazzetta dello Sport , il club granata sta pensando seriamente di riscattare il laterale classe '96 dal Chelsea. Costo dell'operazione: otto milioni di euro. Il nigeriano ha raccolto fin qui undici presenze con un assist.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy