Olanda, De Roon: "Bel rapporto con l'Italia. Lo spogliatoio vuole Ten Cate? Sciocchezze"

Conferenza stampa della vigilia per l'Olanda, che si appresta a sfidare domani sera l'Italia nella partita di Nations League. Una partita speciale per Marten de Roon, presentatosi ai microfoni della sala stampa per introdurre la sfida agli Azzurri: "Due anni fa ci siamo sfidati in amichevole, anche se sia noi che loro eravamo ancora in costruzione. Con l'Italia ho un bel rapporto: nell'Atalanta sono cresciuto fino ad arrivare alla nazionale olandese".

De Roon, poi, commenta anche le indiscrezioni secondo le quali lo spogliatoio oranje avrebbe richiesto Ten Cate come nuovo ct: "Un'assurdità totale. Una sciocchezza, semplicemente perché non abbiamo menzionato alcun nome, ma solo di proseguire sulla strada già solcata da Koeman. Ci piace lavorare insieme a Dwight Lodeweges e Patrick Lodewijks, abbiamo anche trovato un buon modo per giocare. Il nome del sostituto spetta alla direzione".