Olanda, Hateboer: "È stato davvero bello giocare a Bergamo. Grazie alla FIGC"

Hans Hateboer, difensore della Nazionale olandese, ha parlato al termine della partita contro l'Italia di Bergamo, terminata 1-1: "Penso sia stata l'intensità e la pressione in avanti. Abbiamo vinto più duelli, facendo le scelte giuste in campo. Loro avevano meno tempo per giocare a pallone. Non è stata una nostra idea, ma del mister. Per noi era un modulo nuovo, durante la partita sentivamo come andasse sempre meglio. Avevamo autostima, poi c'è stato controllo".

L'Italia voleva prendere la partita in mano?

"Con questo modulo possiamo giocare contro chiunque, l'importante è che le posizioni siano prese da qualcuno".

Era importante per te essere a Bergamo?

"È stato bellissimo, io vivo qui, gioco qua. Grazie alla FIGC. Qui il virus ha colpito duro, per me è stato importante giocare qui. Ho sentito che l'ultima partita qui è stata giocata 15 anni fa".