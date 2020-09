Olanda, il ct ad interim Lodeweges: "Italia al top, ci somiglia. Vogliamo entrambe comandare"

Dwight Lodeweges, commissario tecnico ad interim dell'Olanda, ha così parlato nella conferenza stampa di vigilia della partita contro l'Italia: "Parliamo veramente di una selezione al top, che ha cambiato completamente il suo stile di gioco rispetto a qualche anno fa. Ci somigliamo: entrambi vogliamo comandare in campo. Può venire fuori una partita molto interessante", ha detto il ct, che invece glissa sul nome di Ten Cate come possibile successore a tempo pieno: "Non commento. Non dico nulla al riguardo: per me non è affatto importante, la mia testa è su altre cose. Aspetterò e vedrò cosa vuole la direzione".