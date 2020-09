Olanda-Italia 0-1, le pagelle: oranje deludenti, Spinazzola vola. Barella-Locatelli super

Olanda-Italia 0-1

(45' Barella)

Cillessen 6 - Nel primo tempo non è chiamato ad interventi particolarmente complessi. Soffia sul pallone sul destro a giro di Insigne, e non può nulla sull'incornata di Barella.

Hateboer 5 - Di certo non è l'Hans in versione atalantina. Il ritardo di condizione è un fattore non trascurabile, che vale però per molti altri colleghi. Soffre tremendamente Spinazzola, che banchetta sul suo lato con agevolezza disarmante. (Dal 70' Dumfries 5,5 - Pochi spunti dopo l'ingresso).

Veltman 5 - Improponibile il confronto con chi gli sta accanto. Un mismatch accentuato dallo strapotere del centrale del Liverpool, ma lui ci mette del suo: appare insicuro, sbaglia letture e uscite. E Immobile, quando può, lo azzanna.

Van Dijk 5,5 - Pur garantendo un'affidabilità di tutt'altra portata rispetto a Veltman, non si ravvede dell'inserimento dalle retrovie di Barella in occasione dell'uno a zero degli Azzurri. Per il resto, solita tenuta quasi solenne nei duelli con gli attaccanti italiani.

Aké 5 - Scolastico fino all'extra-time del primo tempo: lasso nel quale si concede anche il lusso di tentare una scorribanda sulla sinistra, senza grandi risultati. Colpevole sul gol di Barella, che con un terzo tempo da manuale gli mangia in testa e fa uno a zero. (Dall'81' L. De Jong s.v.).

De Roon 5 - Toccherebbe a lui rimpolpare la catena di destra in fase di non possesso. Aggiunge caos alla buriana: poco reattivo e piuttosto morbido quando prova a rimbalzare gli avversari. Gasp dovrà lavorare parecchio sulla tenuta fisica, sua e di Hateboer.

Van de Beek 5,5 - Dopo un primo tempo un po' abbottonato avrebbe l'occasione di prendersi la scena con una bella girata di destro, ma Donnarumma non è d'accordo e gli strozza l'urlo in gola con un colpo di reni straordinario. Esce dal campo una manciata di secondi più tardi. (Dal 57' Bergwijn 5,5 - Combina poco là davanti).

F. De Jong 5,5 - Eleganza iridescente, da far strabuzzare gli occhi, anche in una serata non particolarmente brillante. Ma non basta: osa poco nelle zone grigie dove avrebbe modo di fare la differenza.

Wijnaldum 5,5 - Posizione in campo atipica che ne limita un po' la potenza di fuoco. S'arrangia come può e prova a duellare sulla destra, ma per sua sfortuna Spinazzola è in palla e concede poco o nulla.

Depay 5,5 - È lapalissinana l'attenzione speciale dedicatagli da Bonucci e Chiellini. Memori - si presuppone - della disavventura in Champions con Lione. Si sbatte, ma in più occasioni tracima in eccessi di pretenziosità.

Promes 5 - Quasi impacciato nelle transizioni offensive degli Orange. Ricerca più del dovuto il tocco di fino, il barocchismo, quando dovrebbe badare maggiormente al sodo. D'Ambrosio ringrazia e lo sorveglia a vista.

Donnarumma 6,5 - Una sola vera parata, ma di quelle decisive: Gigio c'è e si sente. Nel finale qualche timore di troppo in uscita.

D'Ambrosio 6 - Soffre poco, non spinge tanto ma l'Italia di stasera è pensata così, con Spinazzola a premere sull'acceleratore sulla fascia opposta. Utile,

Bonucci 6,5 - Regista aggiunto, come al solito, lì dietro. Sta bene in coppia con Chiellini, sta bene in coppia con Acerbi: è il vero leader difensivo di questa Italia. Qualche sofferenza, specie nel finale, si può perdonare. E chiude sempre presente.

Chiellini 6,5 - Il laziale è un bel rivale, ma è una competizione che aiuta tutti e aiuta l'Italia. Perentorio negli stacchi aerei, mette in campo la cattiveria che, per vincere, serve eccome.

Spinazzola 7 - Fin quando ne ha è il migliore in campo, per distacco. Anche più del signore qui sotto, che segna il gol vittoria. Dalla sua parte fa il vuoto, Hateboer non lo ferma neanche una volta e a Dumfries riesce soltanto perché più fresco.

Barella 7 - Migliore in campo con la Bosnia, match winner questa sera. Cosa chiedergli di più? Ringhia su ogni pallone e ne sbaglia pochi. Domina il centrocampo avversario.

Jorginho 6,5 - Come spesso gli capita, sa nascondersi. Attenzione: è una qualità, perché è il suo saperci essere senza farsi vedere la sua migliore qualità. Detta i tempi, senza picchi, con la capacità di farsi trovare sempre al posto giusto quando i compagni lo chiamano in causa.

Locatelli 7 - Emozione per il debutto, questa sconosciuta. Tanta personalità, affianca Jorginho nell'impostazione e non fa mancare nulla ai compagni in entrambe le fasi di gioco. Buona la prima. (Dall'81' Cristante s.v.).

Zaniolo 6,5 - Si vede poco. Una mezza rovesciata che poteva essere un capolavoro e poco altro. Esce dolorante al ginocchio, tra la paura sua e anche nostra. Con la speranza che non sia nulla di che. (Dal 41' Kean 6 - Mezzo voto in meno perché nel finale si divora il gol del 2-0. Lo scatto, però, è tanta roba. E si mette in mostra anche prima. Il quid in più ce l'ha, forse gli manca la capacità d'essere semplice).

Immobile 6,5 - Questa sera non infila la Scarpa d'Oro, ma si fa scudiero dei compagni. Impreciso e macchinoso sottoporta, le cose migliori gli riescono in fase di appoggio. Suo l'assist per l'1-0, nel finale manda in porta Kean.

Insigne 6,5 - A conti fatti, potrebbe e non riesce, perché di pericoli ne crea ma concreti pochi. Tanto lavoro oscuro, sempre disponibile sia allo scambio che al ripiegamento. Prezioso. (Dal 90' Chiesa s.v.).

Mancini 7 - Ritrova la vittoria e cancella il mezzo passo falso con la Bosnia. Fa esordire Locatelli e vince, butta dentro Kean che quasi segna. Da un gruppo di giocatori ha costruito una squadra e non era scontato, mette sotto una nazionale come l'Olanda, senza una vera guida tecnica ma con tante qualità. Unico appunto: il secondo cambio si poteva fare qualche minuto prima.