Olanda, Koeman: "De Ligt deve lasciare l'Eredivisie per fare l'ultimo salto"

Il ct dell'Olanda Ronald Koeman ha parlato delle prospettive future di Matthijs De Ligt, centrale dell'Ajax seguito da vicino anche dalla Juventus: "E' chiaro che un giocatore come lui prima o poi dovrà decidere di fare un salto in avanti e andare in un campionato di livello superiore. Purtroppo i giocatori giovani se ne vanno dall'Olanda. Ho parlato con lui, non si sente realizzato in un campionato come quello olandese. L'intensità e il livello è più basso, te ne rendi conto nel momento in cui giochi la prima partita di Champions".