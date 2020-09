Olanda, Lodeweges: "L'Italia gioca in modo simile a noi, ma stasera ha giocato meglio"

Dwight Lodeweges, c.t. ad interim dell'Olanda, si è così espresso dopo il k.o. di misura degli Orange contro l'Italia di Mancini: "Abbiamo perso contro un'ottima squadra, che gioca in modo simile a noi. Stasera però hanno fatto molto meglio, nel primo tempo siamo stati disuniti e non ci siamo aiutati a sufficienza. Ci siamo impegnati, ma non abbiamo fatto bene in fase di possesso. L'hanno vinta sulla nostra catena di destra, dove abbiamo riscontrato molti problemi. In quella zona sono stati molto dinamici".