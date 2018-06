Olanda, Strootman: "Futuro? Ho un contratto e sono felice a Roma"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kevin Strootman si è espresso ai microfoni di Rai Sport dopo il pareggio agguantato nel finale dalla sua Olanda contro l'Italia: "Stasera non giocavano giocatori importanti. Come noi hanno bisogno di tempo, hanno tante qualità, contro la Francia e oggi erano un po' affaticati. Adesso ci sono le vacanze, poi dovremo spingere per tornare al nostro livello, siamo nella stessa posizione adesso. Futuro? Parliamo solo di nazionale, ho un contratto e non ho firmato per nessuno. Sono felice a Roma e basta".