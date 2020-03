Olimpiadi a rischio, nota del CIO: "Decisione entro 4 settimane. No alla cancellazione"

"Il CIO, in pieno coordinamento col comitato organizzatore di Tokyo, le autorità giapponesi e la città, avvierà discussioni approfondite sulla situazione sanitaria mondiale e sul suo impatto sui Giochi Olimpici, tra cui il possibile rinvio. Il CIO intende portare a conclusione le discussioni entro le prossime quattro settimane. La cancellazione dei giochi non risolverà alcun problema, perciò non è all'ordine del giorno", si legge all'interno del comunicato ufficiale diramato dal comitato organizzatore delle Olimpiadi, fortemente a rischio.

Smentite quindi, per il momento, le indiscrezioni provenienti dalla Spagna relative a un immediato stop all'organizzazione dei Giochi Olimpici.