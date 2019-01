© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Christian Oliva, futuro giocatore del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio 10.10: "Sono triste nel lasciare il Nacional, però è una grande opportunità per la mia carriera. Tutti vogliono giocare in Europa. In passato ho avuto altre offerte, ma le avevo rifiutate. Questa era buona e non potevo lasciarmela sfuggire. Mi piacerebbe in futuro ritornare qui".

sul Cagliari: "È una bella squadra, in una bella città e cercherò di sfruttare al massimo questa opportunità".