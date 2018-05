Oliver, Skomina e gli altri: Ceferin, del VAR non si può fare più a meno

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

"Tanto può rivederlo". Per uno spettatore italiano, è questa la prima reazione dopo una decisione arbitrale, in una qualsiasi gara, di campionato o no. Il VAR ha cambiato la nostra percezione di una partita di calcio, portando l'idea che qualsiasi errore, dal più evidente al più sottile, possa essere vivisezionato, valutato, evitato. Non un rimedio a tutti i mali: l'applicazione della tecnologia continua a far discutere, veniamo da un Inter-Juventus di fuoco, non lo dimentichiamo. Però il bilancio nel complesso resta positivo: agli errori, ormai, si può rimediare. E non c'è più alcuna sensazione di straniamento, neanche allo stadio: l'arbitro può fare quello che tutti possono fare a casa sul divano. Rivedere l'azione, al replay o no. E di conseguenza ritornare sui propri passi.

In Europa, non funziona così. E ieri, tutti hanno potuto vedere il palese tocco di mano di Alexander-Arnold sul tiro di El Shaarawy. Tranne uno: Damir Skomina, il contestatissimo arbitro di Roma-Liverpool. Costretto a non poter ripensare la sua decisione in presa diretta. Come se fossimo ancora nel 2006, prima della testata di Zidane, prima che il calcio si rendesse conto di quanto l'uso della tecnologia sia ormai entrato nelle nostre vite, e non possa rimanere fuori dallo sport più praticato al mondo.

Vedere una partita senza VAR, per chi vi è ormai abituato, è come vedere un film in bianco e nero nel 2018: sa di vecchio. E di paradossale: un episodio di una partita ininfluente di fine stagione in Serie A può essere analizzato subito, mentre la stessa cosa non può accadere in una semifinale di Champions League. L'ultima di una serie di gare caratterizzate da decisioni arbitrali almeno discutibili. Quelle di Manzano in Dinamo Kiev-Lazio. Di Eriksson in Arsenal-Milan. Di Michael Oliver in Real Madrid-Juventus: regolamento alla mano, neanche il caso più clamoroso, ma la possibilità di ricorrere al VAR, a prescindere dall'esito, avrebbe consentito al fischietto inglese di gestire meglio il finale di gara. Magari calmato Buffon. E di sicuro evitato settimane di polemiche. Come è successo tra Spagna e Germania dopo la doppia sfida fra lo stesso Real e il Bayern Monaco: errori sia all'andata che al ritorno, i tedeschi hanno parecchio di cui dolersi. E se il Liverpool arriva in finale sulle ali dei propri attaccanti, a Kiev Klopp & Co voleranno anche sulla scia di decisioni arbitrali parecchio discutibili. Il Manchester City di Guardiola ne sa qualcosa. Da ieri anche la Roma. E il VAR, rifiutato per ora dalla Premier League, ma anche dal presidente UEFA Aleksander Ceferin, sembra davvero un'innovazione non più eludibile per l'Europa del calcio.