Olivier Giroud rifiuta il Lione per colpa... di Benzema: "Non volevo creare polemiche"

Olivier Giroud, dopo esser stato nome caldo per Inter e Lazio nelle passate campagne di mercato, è emerso come possibile rinforzo per la Roma. Attualmente al Chelsea, l'attaccante francese ha rifiutato un trasferimento all'Olympique Lione, come confermato dal diretto interessato a Le Progres tirando in ballo il nome di Karim Benzema, connazionale con cui in passato il giocatore aveva avuto non pochi battibecchi pubblici: "Non volevo creare polemiche andando nel club che ha lanciato Karim Benzema. Purtroppo questa è la verità e sono costretto ad averci a che fare. Al di là di questo aspetto, calcisticamente avrei potuto gestire la cosa senza particolari problemi. Ma non voglio far correre rischi alla mia famiglia, vedendo le reazioni di alcune persone".