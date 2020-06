Olmo: "Il Milan era interessato, ma ho preferito il progetto del Lipsia. Scelta migliore per me"

Cercato a lungo dal Milan, Dani Olmo ha scelto di proseguire la sua carriera in Germania, nel Lipsia. L'attaccante spagnolo ha raccontato ad As il suo impatto col calcio tedesco: "Sono arrivato dopo una buona preparazione invernale con la Dinamo. Non ci è voluto molto per adattarmi agli allenamenti qui in Germania, anche se è stato difficile l'ambientamento perché non conoscevo nessuno. E poi l'intensità è più alta, ma mi sono trovato bene. Adesso siamo contenti che sia tornato quasi tutto alla normalità. Abbiamo giocato alcune partite e stiamo lottando per la Champions League".

Cosa vorresti vincere tra Olimpiade, Europeo ed Europeo Under-21?

"Posso scegliere tutti e tre? Se le date non si sovrapporranno, perché no? I Giochi e l'Europeo sono un sogno, l'Euro U21 è stato la più grande esperienza della mia breve carriera. Ripeterla sarebbe incredibile".

Com'è giocare a porte chiuse?

"Un po' strano, soprattutto quando si segna. Volevo festeggiare con tutti ma c'era freddezza. Va così, l'importante è la sicurezza e la salute di tutti. Il calcio senza tifosi non è lo stesso, ma noi giochiamo anche per loro e sono sicuro che ci guardano da casa".

Sono rimaste quattro partite, inclusa quella contro il Borussia di Haaland..

"Prima di affrontare il Borussia Dortmund ci sono altre due partite. Tutti i punti saranno vitali, visto che la classifica è corta. Il Bayern è lontano ma noi, il Bayer, il Dortmund e il 'Gladbach stiamo lottando per le altre tre posizioni. Lo scontro diretto sarà importante".

La Bundesliga è stato il primo campionato a ripartire. Può essere un vantaggio in chiave Champions ad agosto?

"Non sappiamo ancora niente. Tutto quello che sappiamo è che l'ultima partita di campionato la giocheremo il 27 di questo mese, ma non sappiamo se avremo vacanze lunghe o brevi. Se la Champions si dovesse disputare ad agosto, avremo tempo per prepararci e stare fisicamente bene".

Prima di firmare per il Lipsia, c'è stata la possibilità di andare al Milan?

"Sì, c'era qualche squadra italiana interessata, ma non posso aggiungere altro. Alla fine ho deciso di firmare per il Lipsia. Ho pensato che fosse la decisione migliore e il miglior passo che potessi fare nella mia carriera. Le chiamate del ds Markus Krösche e di mister Julian Nagelsmann mi hanno convinto. Mi è piaciuto il loro progetto e il modo in cui lavorano con i giovani".

Hai esordito in Champions contro l'Atalanta, con una vittoria per 4-0.

"Non è stata una partita facile, nonostante il risultato. Sapevamo che l'Atalanta era un avversario molto duro. È stato un debutto da sogno: tutta la squadra ha disputato una grande partita, siamo stati bravi a contrastare la loro pressione".

Che giocatore è Werner?

"Timo è un giocatore molto veloce e, considerando come giochiamo, è molto importante per noi, difficile da fermare in campo aperto. E poi sa segnare: ha un'occasione e la sfrutta, ha realizzato 25 reti e ne segnerà sicuramente di più".

Nagelsmann è davvero un rivoluzionario?

"Sì, cambia sempre. Giochiamo a tre o a quattro in difesa, per noi non è un problema. Abbiamo giocatori che possono giocare in diverse posizioni, me compreso. Mi ha usato come esterno, punta e regista. Penso che sia un vantaggio avere questo tipo di giocatori e un allenatore a cui piace variare. Cambiamo schema di ogni gioco a seconda del rivale".