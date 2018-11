Olsen: "Felice alla Roma. In pochi credevano in me all'inizio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere della Roma Robin Olsen ha parlato del suo inizio di stagione in giallorosso ai microfoni della tv svedese Fotbollskanalen: "Non erano in molti a credere in me all'inizio. Sono felice di essere venuto qui a Roma e di aver giocato finora tutte le partite, ora speriamo di andare avanti in Champions League".