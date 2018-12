Olsen ferma CR7, le papere alla Karius solo un ricordo

Risultato finale: Juventus-Roma 1-0 (35' Mandzukic)

La prima parte di stagione era stata positiva, tutto sommato, per Robin Olsen. Il portiere della Roma chiamato a raccogliere l'eredità di Alisson non aveva fatto rimpiangere il brasiliano, almeno fino agli errori di domenica scorsa contro il Genoa. Due papere alla Karius, una 'nascosta' dal VAR, sembravano aver palesato i limiti dello svedese che questa sera - invece - a Torino è stato tra i migliori in campo. Due interventi decisivi su Alex Sandro in avvio, poi tre parate su Cristiano Ronaldo hanno permesso alla Roma di restare in partita fino alla fine. I giallorossi non hanno raccolto punti ma Di Francesco sa che potrà contare ancora su Olsen: il problema non risiede nel portiere che, contro la Juventus, ha parato come Batman ma di nome fa Robin. I difensori giallorossi ringraziano, ora la formazione capitolina deve ripartire subito.