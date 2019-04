Olsen, il brutto anatroccolo della Roma. Sfiduciato da Ranieri

© foto di Federico Gaetano

In estate è diventato uomo mercato, anche in virtù di un rendimento straordinario. Robin Olsen da Malmoe ha lasciato la Svezia per crescere e diventare il miglior portiere del campionato danese, diventando un simbolo del Copenaghen. E poi della Nazionale svedese, dal miracolo di San Siro, gli zero gol subiti dall'Italia nel corso del playoff per il Mondiale, ai quattro in cinque partite della rassegna continentale in Russia: zero contro Svizzera, Corea del Sud e Messico, due a testa tra Germania e Inghilterra, squadre sulla carta superiori.

Otto milioni e mezzo - più altri tre e mezzo di bonus eventuali - per portarlo a Roma, Olsen si è dovuto scontrare subito con il fantasma di Alisson, più che mai presente dopo la cessione al Liverpool. Ottanta milioni sono impossibili da rifiutare, ma l'arrivo di un ventottenne - alla prima esperienza in un campionato top - è sembrato sin da subito un azzardo. Tanto da metterlo in discussione alla prima partita, contro il Torino, per un paio di interventi goffi. Non c'è pazienza, in giallorosso, e a furia di dire che non fosse all'altezza, probabilmente ci crede pure lui: tante le papere, anche elementari, a cui vanno aggiunto anche parate di livello, ma oscurate appunto dalle topiche.

Fino a oggi quando, alla domanda sul portiere titolare, Ranieri ha deciso di sfiduciare il proprio portiere, mettendolo in competizione con Mirante. Che è un ottimo portiere e di sicuro affidamento, ma che è difficile ipotizzare in una formazione che punta alla Champions League. Possibile che siano cambiati gli ordini di scuderia. In una giornata con tanti possibili forfait rischia di essere un ulteriore azzardo.