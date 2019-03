Olsen: "La Roma mi vuole vendere? Non ne so nulla"

Fonte: www.vocegiallorossa.it

© foto di Federico Gaetano

Al termine della partita tra Norvegia e Svezia, Robin Olsen ha parlato in zona mista. Ecco le sue parole riportate da Fotbollskanalen: "La Roma mi vuole vendere? Non ne so nulla", il commento dello svedese sulle voci di mercato in zona mista.