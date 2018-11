Oltre il Mondiale e le offerte rifiutate. Perisic deve riprendersi l'Inter

Fonte: dall'inviato a Wembley, Londra

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

C’era una volta un giocatore devastante, capace di creare azioni da gol per gli altri, segnare e soprattutto risolvere le partite. E la speranza è che quell’Ivan Perisic possa tornare presto a disposizione della sua Inter. Nelle scorse sessioni di mercato la società ha creato delle vere e proprie barricate per resistere agli attacchi (dalla Premier) per il proprio esterno croato, arrivando a rifiutare cifre superiori ai 50 milioni di euro. Non propriamente spiccioli. E se guardiamo gli 11 gol e gli 11 assist della scorsa stagione il ragionamento fila liscio come l’olio. Ma quest’anno, ancora, quel giocatore in grado di fare la differenza non si è visto. A sostegno di questo ragionamento ci vengono i numeri, come spesso capita: in Champions, 5 partite senza acuti. Niente gol, niente assist. In campionato due reti all’attivo, ma arrivate alla seconda e terza giornata. Ovvero 10 domeniche fa, poi poco o niente. E allora alcune domande, o quantomeno considerazioni, sul suo rendimento è giusto farsele. Anche perché il Keita visto col Frosinone scalpita per una maglia da titolare, com’è giusto che sia. Il Mondiale russo, vissuto da protagonista con la Croazia fino all’ultimo giorno disponibile, sta certamente influendo. Ma dopo questa prima parte di stagione sottotono l’Inter ha bisogno di altro. Ha bisogno, per farla breve, che una delle sue stelle potenzialmente più luminose torni finalmente a brillare.