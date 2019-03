Oltre il risultato. Il Napoli arriva bene agli ottavi di Europa League

© foto di www.imagephotoagency.it

La sfida contro la Juventus per preparare nel migliore dei modi il doppio confronto col Red Bull Salisburgo. Per la squadra di Ancelotti, la partita di stasera era anche questo. Serviva per capire il momento psico-fisico del gruppo e le risposte, al netto del 2-1 a favore della Juventus, sono tutte o quasi positive. C'è l'errore imperdonabile Malcuit che ha indirizzato il risultato, ma c'è stata anche una squadra che non ha mai mollato, che ha monopolizzato la seconda frazione e avrebbe ben altro risultato.

"Sono dispiaciuto perché avremmo meritato di vincere", ha detto Carlo Ancelotti al termine del match. Un'analisi a caldo, ma lucida per una squadra che dopo il gol di Callejon, e prima del rigore fallito da Insigne, ha avuto altre tre ghiotte occasioni.

Le troppo palle gol sprecate sono un problema, anche perché non è la prima volta che la squadra partenopea costruisce molto e finalizza poco. Ma la capacità del Napoli di restare in partita e la buona tenuta atletica sono segnali confortanti in vista dell'Europa League, il primo obiettivo dei partenopei in una stagione in cui la vetta della classifica di Serie A non è mai stata in discussione.