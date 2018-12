Olympiacos, Martins: "Contro il Milan decisiva, noi ci crediamo tanto"

Pedro Martins, tecnico dell'Olympiacos, ha presentato oggi in conferenza stampa della sfida contro il Milan di domani, decisiva per la qualificazione ai sedicesimi di Europa League: "Faremo del nostro meglio per vincere, la sfida contro il Milan darà i verdetti definitivi ma siamo consapevoli di affrontare una grande squadra. Faremo di tutto per batterli e se ci riusciremo sarà un successo storico. I giocatori non hanno bisogno di un incentivo extra, sono carichissimi e abbiamo preparato la sfida per gestire il gioco e l'entusiasmo che ci circonderà. Sarà fondamentale l'approccio".

La qualificazione: "Se non ci credessi non sarei neanche il tecnico dell'Olympiacos. Non potrei essere qui se non ci credessi, vogliamo la qualificazione. Possiamo fare una grande partita".

La partita: "Ogni gara ha la sua strategia, non faremo un turn-over totale e la nostra filosofia di certo sarà la stessa. Vogliamo esprimerci al massimo in tutte le fasi, cercando di essere sempre efficaci: questo deve essere l'obiettivo domani".

L'addio di Tourè: "Voglio augurargli il meglio dal profondo del mio cuore. E' stata una fortuna averlo, è un grande professionista e giocatore. Non ho nulla di negativo da dirgli".