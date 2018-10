Olympique Marsiglia-Lazio 0-1, Wallace rovina subito il derby di Garcia

Fonte: Dall'inviato a Marsiglia, Giacomo Iacobellis

Primo tempo intelligente per la Lazio di Simone Inzaghi, che al Vélodrome di Marsiglia va al riposo in vantaggio per 1-0 grazie a una rete di Wallace nella gara valida per la terza giornata di Europa League.

FULMINE A CIEL SERENO - Eppure, erano stati i padroni di casa a partire meglio, avvicinandosi più volte alla porta di Strakosha nei primi dieci minuti di gioco, senza rendersi comunque mai pericolosi. Una partenza sprint, interrotta però proprio sul più bello dalla squadra ospite. È infatti il minuto numero 10, quando Wallace si arrampica tra le nuvole sugli sviluppi di un angolo dalla sinistra di Leiva e anticipa un colpevole Mandanda per il gol dell'1-0.

MANCATO RADDOPPIO - La rete della Lazio tramortisce non poco l'OM e i biancocelesti ne approfittano per creare così almeno due occasioni per raddoppiare. Al 19' la scivolata in corsa di Caceres su traversone a tagliare sul secondo palo di Immobile dalla sinistra: palla fuori di poco. Al 21', ancora più clamorosa, il palo esterno dello stesso Immobile su ottimo passaggio in area di Caicedo.

REAZIONE OM - Adesso sembra svegliarsi il Marsiglia, che rinizia ad attaccare con maggiore convinzione. Luiz Gustavo ci prova da fuori con un tiro telefonato al 23', Sanson arreca il primo pericolo reale alla porta di Strakosha con una bella conclusione a girare che si spegne di poco sul fondo al 28'.

ULTIMO QUARTO D'ORA - Botta e risposta fra le due squadre. Immobile al 31' impegna Mandanda con una conclusione potente, ma troppo centrale. Il Marsiglia, dal canto suo, si propone in avanti con qualche sortita solitaria di Mitroglou, ma non dà mai l'impressione di poter fare realmente male. Nel finale non mancano le polemiche a causa di un colpo al volto rifilato dall'ex Roma Strootman a Caicedo nell'area della Lazio. Nessuna irregolarità però, almeno secondo il signor Gil Manzano, e tutti dunque sotto gli spogliatoi col risultato di 0-1.