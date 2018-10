Olympique Marsiglia-Lazio 1-3, capolavoro di Marusic

© foto di Federico Gaetano

Non c'è neanche il tempo di esultare per l'Olympique Marsiglia. La Lazio trova subito il gol con un capolavoro di Marusic. L'esterno biancoceleste segna un gol spettacolare: dal vertice dell'area di rigore, Marusic si accentra e lascia partire un destro micidiale che si infila sotto l'incrocio dei pali. Mandanda può solo osservare il pallone che finisce in rete.